توقعات بتراجع حجوزات الفنادق في اليابان بنسبة 42% من مارس إلى مايو

ذكرت رابطة فنادق يابانية أن أعضاءها يتوقعون تراجعا بنسبة 42 بالمئة في الحجوزات الفندقية للفترة بين مارس مايو المقبلين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم السبت عن رابطة نزل الريوكان والفنادق اليابانية القول بحدوث سلسلة من عمليات الإلغاء خلال الشهر الجاري. وأجرت المنظمة استطلاعا بين أعضائها في الفترة من 21 وحتى 24 من الشهر الجاري، وتلقت ردودا من نحو 400 شركة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مؤخرا إلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية واسعة النطاق، أو تأجيلها، أو تقليص حجمها، على مدار الأسبوعين المقبلين. وفي ظل بدء البلاد إغلاق المدارس بدءا من بعد غد الاثنين، يتوقع تراجع الاستهلاك بشكل كبير، وتعافي الاقتصاد من زيادة الضرائب على المبيعات في أكتوبر الماضي.

وبالإضافة إلى اغلاق حدائق الملاهي مؤخرا، جرى أيضا إلغاء فعاليات مشاهدة زهور الساكورا وجولات مقاتلي السومو. وأعلنت جزيرة هوكايدو في شمال البلاد حالة طوارئ ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".