حزب «بيرساتو» الماليزي يقيل مهاتير محمد من رئاسته

أقال حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين "بيرساتو"، رئيس الوزراء الماليزي المؤقت، مهاتير محمد، 94 عاما، من منصبه كرئيس له، اليوم السبت، وهو أحدث تطور في صراع على السلطة مستمر منذ أسبوع؛ للسيطرة على واحد من الاقتصادات الأكثر ثراء في آسيا.

وكان مهاتير قد أعلن، صباح اليوم السبت، أنه استعاد دعم ائتلاف "باكاتان هارابان" تحالف الأمل، بعد أن كان قد انفصل عن الائتلاف يوم الاثنين الماضي، عندما استقال من منصب رئيس الوزراء بشكل غير متوقع.

غير أن رئيس حزب بيرساتو، محي الدين ياسين، قال إنه حل محل مهاتير رئيسا للحزب، وشكك أعضاء حزبيون آخرون في محاولة الاستيلاء على السلطة.

كان محي الدين قد برز أمس الجمعة بوصفه الأوفر حظا ليصبح رئيس الوزراء.

وأعطته بيانات حزبية مختلفة دعم 95 برلمانيا، مما وضعه أمام منافسه، أنور إبراهيم الذي حصل على دعم 92 برلمانيا في السباق للوصول إلى أغلبية ضرورية، وهي 112 صوتا.

وبدا أن مهاتير قد استبعد أن يعود لمنصب رئيس الوزراء في وقت سابق من الأسبوع، وسط خلافات مع حلفائه السابقين، من بينهم أنور، الذي حصل على وعد في السابق بشغل المنصب البارز، في عملية تسليم للسلطة تُجرى في وقت ما في عام 2020.

وكان مهاتير قد وعد أنور -الذي كان قد سجنه بعد خلاف بينهما في أواخر التسعينيات- بأنه يمكن أن يتولى منصب رئيس الوزراء في مايو 2020. لكن مهاتير قال في وقت لاحق إنه يريد البقاء لفترة أطول، مما دفع أنور إلى الشك في مؤامرة لمنعه من تولي المنصب.