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ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

علاء شبل:
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 1:16 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 1:16 م

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.

وأسفرت النتائج عن فوز المهندسة إيناس محمد علي خاطر والمهندس محمود عاطف محمد نصر عن شعبة الكهرباء، وفوز المهندس عماد أحمد محمد الميري والمهندس عبدالحكيم عبدالرحيم خليفة والمهندس عبدالقادر قطقاط عن شعبة الميكانيكا.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندسة أحلام إبراهيم الخطيب، والمهندس محمود أحمد عبدالعزيز محمد عن شعبة المدني.

وتنافس على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة 31 مرشحا مقسمين إلى 3 شعب هندسية، وتضم القائمة لأعضاء مجلس النقابة 11 مرشحا لشعبة الكهرباء، و9 مرشحين لشعبة ميكانيكا، و11 مرشحا لشعبة المدني.


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