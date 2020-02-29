أعلن الطيران المدني الكويتي عن إيقاف الرحلات من وإلى سبعة دول؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، اليوم السبت، أنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43 جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.