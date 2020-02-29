بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بانتصار ساحق على ملعب هوفنهايم

عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما حقق انتصارا ساحقا على مضيفه هوفنهايم وتغلب عليه في عقر داره 6 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب تصرفات جماهير بايرن ميونخ، حيث رفعت لافتات مسيئة للمستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماديا، وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 واستمر لدقائق، قبل أن يعود لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب ومرروا الكرة إلى بعضهم البعض طوال 13 دقيقة إبداء لاعتراضهم على تصرف الجماهير، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز بايرن 6 / صفر.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب بوروسيا دورتموند على فرايبورج 1 / صفر وبوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه أوجسبورج 3 / 2 وماينز على بادربورن 2 / صفر.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يخوض مباراته في المرحلة غدا الأحد أمام باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة.

وافتتح سيرج جنابري التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة الثانية ثم أضاف جوشوا كيميش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة السابعة.

وبعدها سجل جوشوا زيركزي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 15 وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 33 .

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، سجل كوتينيو الهدف الثاني له والخامس لبايرن، ثم أحرز زميله البديل ليون جوريتسكا الهدف السادس في الدقيقة 62، قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 77 .

وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65 عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب الذي كان حاضرا في المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيجه الذي عانقه واعتذر له.

وتوجه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ باتجاه المدرجات ونجح في إقناع المشجعين بالكف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور.

وفي الدقيقة 77، توقف اللعب مجددا بسبب تجدد الإساءة ورفع اللافتات، وقد توجه فليك رفقة عدد كبير من لاعبي بايرن نحو المدرجات ثم تبعهم حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ثم نزل رومينيجه إلى أرض الملعب متوجها للجمهور وتبعه أوليفر كان، قبل أن يغادر لاعبي الفريقين أرضية الملعب.

وبعدها بدقائق عاد اللاعبون إلى الملعب وأبدوا اعتراضهم على تصرف الجماهير، من خلال تبادل تمرير الكرة في وسط الملعب وهو ما استمر طوال الـــ13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

وأشعل بايرن ميونخ المواجهة مبكرا عندما هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية، حيث مرر توماس مولر عرضية رائعة أمام المرمى إلى سيرج جنابري الذي سدد الكرة دون تردد لتصطدم بساق حارس المرمى أوليفر بومان قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم بايرن 1 / صفر.

وفي الدقيقة السابعة، أضاف بايرن الهدف الثاني حيث تلقى مولر طولية عالية داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة أخفق الدفاع في تشتيتها لتصل الكرة في النهاية إلى جوشوا كيميش الذي سدد كرة زاحفة وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وكاد هوفنهايم أن يرد بهدف في الديقة 11، حيث أرسل فلوريان جريليتش عرضية عالية إلى هافارد نوردفيت الذي سدد الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 15، أضاف بايرن الهدف الثالث حيث أرسل ديفيد ألابا طولية عالية إلى جنابري الذي مرر عرضية لتصل الكرة إلى جوشوا زيركزي الذي هيأ نفسه ببراعة متحديا الحصار الدفاعي وصوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم بايرن 3 / صفر.

واصل بايرن ميونخ تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي لكن هوفنهايم كثف تركيزه بشكل أكبر على الجانب الدفاعي لتفادي اهتزاز الشباك مجددا.

وكاد بايرن ميونخ أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 26، حيث تلقى جوشوا زيركزي طولية وسدد كرة خطيرة بلمسة مهارية لكن الحارس تصدى لها.

وفي الدقيقة 33، شن بايرن ميونخ هجمة خطيرة أخفق دفاع هوفنهايم في التعامل معها بالشكل المطلوب لتصل الكرة إلى كوتينيو ويسددها بقوة لترتطم بساق أحد المدافعين قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم بايرن 4 / صفر.

وكاد ألفونسو ديفيز أن يسجل لبايرن ميونخ في الدقيقة 36 لكن حارس المرمى تصدى للكرة.

وحاول هوفنهايم فرض حضوره في المباراة وقدم أكثر من محاولة هجومية لكنه أخفق في تشكيل خطورة حقيقية على شباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، ولم تسفر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم بايرن ميونخ 4 / صفر.

وبعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني، استغل بايرن ميونخ هفوة دفاعية حيث استخلص مولر الكرة ومرر عرضية إلى كوتينيو الذي وجه الكرة بلمسة مهارية إلى داخل الشباك معلنا تقدم بايرن 5 / صفر.

وواصل بايرن ميونخ تفوقه الواضح وكاد كوتينيو أن يكمل ثلاثيته في الدقيقة 53 عندما تلقى عرضية رائعة أمام المرمى في غياب الرقابة الدفاعية عنه لكنه أخفق في تسديد الكرة برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 56 دفع هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ باللاعب ليون جوريتسكا بدلا من توماس مولر.

واستمر انهيار هوفنهايم، ليضيف بايرن ميونخ الهدف السادس في الدقيقة 62، حيث مرر كوتينيو عرضية إلى البديل كورنتين توليسو الذي هيأ الكرة إلى البديل الآخر جوريتسكا ليسددها بمهارة شديدة إلى داخل الشباك معلنا تقدم بايرن 6 / صفر.

وتوقف اللعب في الدقيقة 65 بسبب تصرف جماهير بايرن ميونخ لكن اللعب استؤنف بعدها بقليل.

وكاد جوريتسكا أن يضيف الهدف السابع لبايرن في الدقيقة 73 حيث تلقى عرضية وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وتوقف اللعب مجددا عند الدقيقة 77 وبعدها عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب ليمرروا الكرة إلى بعضهم البعض اعتراضا على تصرف الجماهير، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.