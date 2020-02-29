جونسون يعتبر مكافحة تفشي فيروس كورونا أولوية قصوى للحكومة البريطانية

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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تفشي فيروس كورونا المتفاقم ومكافحته بأنه "أولوية أولى" لحكومته، بعدما أكدت السلطات إصابة الحالة العشرين بالمرض.

وقالت وزوارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن الحالة الأخيرة انتقل لها المرض داخل بريطانيا، لكن المصدر الأصلي لا يزال غير واضح.

وجاء في البيان أنه "في ضوء الزيادات الأخيرة في عدد حالات الإصابة دوليا، وخصوصا في أوروبا، فمن المحتمل للغاية أن نشهد قريبا بعض الأمثلة على انتقال داخل مجتمع بالمملكة المتحدة".

ويخضع المريض للعلاج في أحد مستشفيات لندن.

وقال جونسون في رسالة مصورة نشرها داوننج ستريت إن "مسألة فيروس كورونا هي الآن أولوية قصوى للحكومة".

وهناك الآن 18 حالة في انجلترا، وحالة مؤكدة في كل من أيرلندا الشمالية وويلز.