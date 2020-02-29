ترامب: ساجتمع شخصيا مع قادة «طالبان» في وقت ليس ببعيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إنه سيجتمع مع قادة من حركة «طالبان» شخصيًا في المستقبل القريب، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وعقدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحركة طالبان، في قطر، مساء السبت، اتفاقًا سيؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وسيقود إلى إنهاء الحرب الأطول في تاريخ واشنطن.

ووقع مبعوث أمريكا إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، ونائب الشؤون السياسية لحركة طالبان، ملا عبد الغني بارادار، الاتفاق، بحضور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وفي بيان له، أكد حلف شمال الأطلسي «الناتو» تخفيض وجوده العسكري في أفغانستان تماشيًا مع الاتفاق، مشيرًا إلى أنه سيحمي الشعب الأفغاني وسيساهم في ضمان عدم ظهور الإرهاب مجددا في البلاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن عملية السلام في أفغانستان «لا تزال في بدايتها» لكن الخطوات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية تظهر أن من الممكن تحقيقها.