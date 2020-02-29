بومبيو للصحفيين: أمريكا حسنت حياة الشعب الأفغاني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الولايات المتحد حسنت حياة الشعب الأفغاني وهو أمر يدعو للفخر.

جاءت تصريحات بومبيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب انتهاء مراسم التوقيع على اتفاق إحلال السلام مع حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف بومبيو أن هذه هي اللحظة لتحقيق السلام، فالحروب قد فتكت بالشعب الأفغاني منذ عام 1979. داعيا الشعب الأفغاني إلى الإصغاء لصوت العقل ونبذ العنف.

وأشار بومبيو إلى الأوضاع في أفغانستان، قائلا إن الانتخابات تجرى بشكل حر، كما أن أكثر من 9 ملايين طالب يذهبون إلى مدارسهم منهم 39 بالمئة من الفتيات.

وتابع بومبيو قائلا إن 57 بالمئة من الأفغان يتمتعون بالخدمات المدنية الأساسية اليوم مقارنة مع 9 بالمئة في العام 2002.

ونوه بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات على مستوى الأمن القومي، من إيران والصين وروسيا وأماكن أخرى من العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن تنظيم القاعدة قد اختفى من أفغانستان، مشيرا إلى تعهد حركة طالبان بأن لاتعود افغانستان ملاذا آمنا للقاعدة.

ومضى بومبيو قائلا إن الرئيس دونالد ترامب يرى التضحيات المبذولة في أفغانستان، ويدرك ان الشعب الأفغاني قادر على التوصل إلى السلام الشامل والدائم.

ومضى بومبيو قائلا إنه بموجب الاتفاق، فسيتم وقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ 19 عاما، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد حصلت على تعهدات من طالبان بالتوصل إلى السلام،وأن هذا الاتفاق يشمل ضمانات بأن الارهابيين لا يمكنهم العمل أبدا من الأراضي الأفغانية.

وشدد الوزير الأمريكي على أنه في حال لم تلتزم حركة طالبان بهذه الالتزامات، "فإن الرئيس دونالد ترامب لن يتردد في القيام بأي تحرك لحماية الأمريكيين".

واختتم بومبيو تصريحاته قائلا إنه في حال التزام حركة طالبان بالوعود التي تعهدت بها، فسوف تقوم الولايات المتحدة بسحب جنودها وفق الاتفاق، مضيفا بأن هذا يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية وعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم.