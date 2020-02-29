 أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بشمال غرب سوريا ويحذر من خطورة التصعيد العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بشمال غرب سوريا ويحذر من خطورة التصعيد العسكري

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 11:01 ص

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كافة الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وحذر أبوالغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة بالجامعة العربية، في بيان صدر اليوم عن الجامعة، أن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجًا صارخًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات، مشددا على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار.

وأكد ابو الغيط، في هذا السياق، على مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.

ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مشددا على أن اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.


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