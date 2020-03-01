هالة زايد: احتمالات إصابة السائحين الفرنسيين في مصر ضئيلة



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتعامل وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية واللوائح الدولية، بخصوص السائحين الفرنسيين اللذين كشفت وسائل إعلام فرنسية عن إصابتهما بـ«كورونا» بعد عودتهما من مصر.

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الوزارة أرسلت لفرنسا من أجل الحصول على بيانات الفوج السياحي التابع لهما السائحين، ومشاركة المعلومات حول الأماكن التي ترددوا عليها، مشيرة إلى تتبع الوزارة للفوج.

ولفتت إلى أن تأكيد إصابتهما في مصر يتطلب أمرين؛ جلوس الشخصين في مصر لمدة 14 يومًا متواصلة، والتشخيص بالفيروس خلال أول 48 ساعة من العودة، لافتة إلى أن احتمالات إصابتهم في مصر ضئيلة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.