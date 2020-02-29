نادال يهزم ديميتروف ويتأهل للقاء فريتز في نهائي بطولة أكابولكو للتنس

بات النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس للمرة الثالثة في مسيرته، حيث تأهل إلى الدور النهائي بفوزه على البلغاري جريجور ديميتروف 6 - 3 و6 - 2 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في الدور قبل النهائي.

ويلتقي نادال المصنف الأول للبطولة في النهائي، الأمريكي تايلور فريتز الذي صعد بفوزه على مواطنه جون إيسنر المصنف الخامس للبطولة 2 - 6 و7 - 5 و6 - 3 في مباراته الأخرى بالدور قبل النهائي.

وقال نادال عقب مباراته أمام ديميتروف المصنف السابع للبطولة:" إنني سعيد للغاية، فهذا انتصار كبير أمام واحد من أفضل اللاعبين في العالم وواحد من أفضل الأصدقاء، أعتقد أن مستواي تطور خلال المباراة، لذلك كان اللقاء إيجابيا بالنسبة لي".

وتفوق نادال، الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في عامي 2005 و2013، على ديميتروف 13- 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بينهما.

وقال نادال بشأن المباراة النهائية التي ستشهد أول مواجهة له مع فريتز :" إنه يلعب بشكل جيد، ويؤدي ضربات الإرسال بشكل رائع، ستكون مباراة صعبة، وأدرك أنه يجب علي الظهور بأفضل مستوياتي والاستعداد جيدا قبل المواجهة".