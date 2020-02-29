«بيمكو»: توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6%

ذكرت شركة "بيمكو" الأمريكية لإدارة الاستثمارات أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد قد تسبب انكماشا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام الجاري.

وقال نيكولا ماي وهو مدير محفظة مالية إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيكون بمعدل سنوي ربع سنوي، من شأنه أن يدفع النمو على أساس سنوي إلى الانخفاض 3%، مقارنة بالنمو بنسبة 6% في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم السبت.

وأضاف أن تأثير ذلك سيكون محسوسا في جميع أنحاء العالم حيث تمثل الصين ربع النشاط الصناعي في جميع أنحاء العالم.

وكتب ماي: "كلما طالت الفترة التي يخفض فيها الحجر الصحي النشاط الاقتصادي الصيني، زادت التكاليف الاقتصادية. إنها صدمة في العرض والطلب. وستتضرر معظم الدول مباشرة لدى تباطؤ الصادرات إلى الصين".

وأضاف أن المصدر الأكبر القلق هو عدم اليقين الذي لا يزال يحيط بالتفشي، الذي ستكون الاقتصادات في جميع أنحاء آسيا من اليابان إلى ماليزيا أول من يتضرر بسببه ، قبل أن يمتد الأثر إلى أوروبا.