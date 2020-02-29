السويد تسجل حالة الإصابة الـ 12 بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في السويد عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد اليوم السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 12 حالة، حسب السلطات الصحية.

وذكرت السلطات في منطقة فاسترا جوتالاند إن الحالة الأخيرة تم تشخيصها في مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي، وهي لشخص أصيب خلال زيارة لإيران.

وأضافت أن حالة الإصابة الجديدة ليست ذات صلة بالحالات الأربعة الأخرى التي تم تشخيصها سابقا في تلك المنطقة من البلاد.

وقال الطبيب بيتر أولريد: "من المتوقع حدوث المزيد من الحالات في منطقتنا على خلفية العدوى في الصين وإيران وكوريا الجنوبية وشمال إيطاليا".

وأوضح أن هناك جهودا تبذل لتعقب الأشخاص الذي تواصل معهم الشخص المصاب.