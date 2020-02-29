مقتل إرهابيين اثنين من حركة «الشباب» في غارتين أمريكيتين

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قُتل إرهابيان من حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، إثر غارتين شنتهما القوات الأمريكية على مناطق قريبة من منطقة (كونيو بارو) شمالى بلدة (كيسمايو) بالصومال.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم السبت، أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تعاونت مع القوات الحكومية الصومالية في شن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لحركة "الشباب".

يذكر أن 3 مسلحين تابعين للحركة قد قتلوا في غارة جوية أمريكية نفذت في 19 فبراير الجاري، كما أسفرت غارة أمريكية أخرى عن تدمير موقع لـ"الشباب"، ما أسفر عن إصابة 3 مسلحين آخرين.

كانت "أفريكوم" أعلنت الاثنين، الماضي شن 9 غارات جوية على مواقع لحركة "الشباب" خلال شهر فبراير الجاري؛ بهدف منع الحركة المتطرفة من شن هجماتها الإرهابية.