ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في النرويج إلى 15 شخصا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في النرويج إلى 15 شخصا، بينهم ثلاثة من موظفي عيادة للعيون في مستشفى أوسلو الجامعي.

وأصدر معهد الصحة العامة النرويجي هذه الحصيلة الجديدة مساء اليوم السبت.

وتم اكتشاف أول حالة أمس الجمعة لدى موظف كان قد زار شمال إيطاليا مؤخرا، وتوجه لعمله يومي الاثنين والثلاثاء. وكان الموظف قد ظهرت عليه أعراض مرضية طفيفة وتم عزله في منزله، حسب المستشفى. وتم اكتشاف إصابة اثنين آخرين من زملاء ذلك الموظف اليوم السبت.

وذكرت السلطات أن الجهود جارية لاكتشاف أي حالات إصابة محتملة أخرى، حيث خضع 28 موظفا لاختبارات تتعلق بالكشف عن الفيروس، من المقرر أن يتم الكشف عن نتائجها غدا الأحد.