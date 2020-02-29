أردوغان يعلن الهجوم على عدة أهداف في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعد مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك في محافظة إدلب شمالي سورية بدأت تركيا هجمات واسعة على مواقع في الأراضي السورية وفقا لبيانات صادرة من داخلها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت في إسطنبول إن الهجمات دمرت منشأة للأسلحة الكيميائية ومنظومة للدفاع الجوي ومدارج هبوط للطائرات.

وأضاف أردوغان أن من بين الأهداف مستودعات أسلحة وحظائر للطائرات "تعرضت جميعها لقصف عنيف وتم تدميرها".

وأوضح أردوغان أن ما يزيد عن 300 مركبة عسكرية دمرت من بينها أكثر من 90 دبابة.

ونفت الحكومة السورية بحسب تقرير لوكالة الأنباء الحكومية "سانا" هذه المزاعم واتهمت أردوغان بممارسة التضليل والمبالغة، قائلة إنه لو كان هناك فعلا أسلحة كيميائية في سورية لمات كثيرون في المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وكان الصراع بين سورية وتركيا العضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو" تفاقم اليوم السبت بعد أن قتل العديد من الجنود الأتراك بمحافظة إدلب في غارة جوية سورية قبل يومين.

وقال أردوغان في أحدث بيانات تصدر عنه إن عدد الضحايا من الجنود الأتراك ارتفع إلى 36 جنديا.

وسددت تركيا بضربات انتقامية نتيجة للهجوم الجوي السوري كما أنها تهدد بالمزيد.

وقال السفير التركي لدى الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة (بتوقيت أمريكا) إن سورية "يمكن أن تتعلم من المسار الصعب".