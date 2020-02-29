أعرب السويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز الذي حققه الفريق أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن الفريق فرض أسلوبه خلال اللقاء، وتم تسجيل هدفين وكان بإمكان تسجيل الهدف الثالث الذي كان سيسهل مهة الفريق في مباراة العودة.

وأضاف:"علينا أن نطوي صفحة المباراة ونركز ونستعد بجدية للقاء العودة من أجل حسم الصعود".

وواصل:" لن أتحدث عن انسحاب الزمالك، نحن جاهزون في كل الأحوال، حتى إذا أقيم لقاء الزمالك في موعده وأداء الأهلي أمام صن داونز لا علاقة له بانسحاب الزمالك".

وأوضح:" اللعب أمام حضور جماهيري حافز للفريق، وجمهور الأهلي رائع".

وأتم:"السفر مبكرًا إلى جنوب إفريقيا جاء بعد مشاورات داخلية بين أعضاء الجهاز المعاون".