«روسيا اليوم»: كورونا تطال مسؤولا جديدا في السلطة الإيرانية

أفادت فضائية «روسيا اليوم» بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليًا، مصطفى بورمحمدي، بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وسجلت إيران 205 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال الـ 24ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 43 والإصابات إلى 593، وفقًا لوزارة الصحة الإيرانية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.