وائل جمعة: عدم مشاركة بادجي بصفة أساسية في المباريات المقبلة سيكون «جريمة»

يرى وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن عدم مشاركة أليو بادجي، مهاجم الأهلي، من بداية أي مباراة هو خطأ كبير.

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا اليوم السبت، على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة "بي ان سبورتس": "أعتقد أن بادجي هو الأجهز فنيًا وجسمانيًا لذلك هي جريمة بكل المقاييس، عدم مشاركته من بداية اللقاء".

وأضاف: "بادجي لاعب مميز، ودخوله اشعل اللقاء ومنح سيطرة كبيرة للأهلي في الخط الأمامي".

وعن سبب تحول الأداء في الشوط الثاني للأهلي .. أجاب: "الهدوء هو سبب تألق الأهلي، والذي فرضه الفريق خلال الشوط الثاني، خاصة أنه أضاع العديد من الفرص خلال الشوط الأول".

وتابع: "الأهلي تظهر شخصيته في المباريات الخارجية، لذلك يجب علينا عدم المبالغة في الاحتفال لأن الأهلي لم يحسم التأهل حتى الآن".

وأتم: "معلول هو سر تألق الأهلي اليوم، وظهرت عليه شخصية القائد التي غابت خلال الشوط الأول، أخيرًا معلول هو سر تألق وفوز الأهلي".