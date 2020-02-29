حظر تجوال بالهند جراء العنف على خلفية احتجاجات قانون المواطنة

أعلنت السلطات الهندية حظر تجوال في أجزاء من شمال شرق البلاد اليوم السبت بعد مواجهات جديدة بشأن قانون الجنسية المثير للجدل، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الوفيات جراء أعمال الشغب في العاصمة نيودلهي إلى 42 وفاة منذ الأسبوع الماضي.

وقالت كلاوديا أيه لينجوا، رئيسة الشرطة في ولاية ميجالايا، إن شخصا قتل وأصيب 12 آخرون عندما اندلع العنف خلال مظاهرة ضد قانون الجنسية أمس الجمعة في مقاطعة "شرق كازي هيلز" بالولاية.

وعلقت السلطات خدمات إنترنت للهواتف الجوالة وفرضت حظرا في عدة مقاطعات، وفي شيلونج، عاصمة ميجالايا بعد الحادث.

وفي دلهي، واصلت الشرطة والقوات شبه العسكرية القيام بدوريات في الجيوب حيث تحولت مواجهة بين مؤيدي ومعارضي القانون إلى أعمال شغب مجتمعية بين الهندوس والمسلمين الأسبوع الماضي.

وأصيب حوالي مئتين شخص في أعمال العنف التي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء الماضي، وتوفى 42 حتى الآن، حسبما قال الأطباء في المستشفيات التي يتلقى المصابون العلاج بها.

واحتجزت الشرطة اليوم السبت ستة من الشباب كانوا يرددون شعارات مثل "أطلقوا النار على الخونة"، عند محطة مترو راجيف تشوك، الأكثر اكتظاظا بالركاب في دلهي. وقال متحدث باسم الشرطة: "إنهم يخضعون للاستجواب".

وتشهد البلاد مظاهرات احتجاجا على "قانون تعديل الجنسية 2019 " الذي ييسر حصول المضطهدين من الأقليات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة على المواطنة، ولكنه يستثني المسلمين.

ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور العلماني للهند، الذي يعامل الجميع بمساواة بغض النظر عن دياناتهم، كما أنه يمثل خطوة تجاه تهميش الأقلية المسلمة من جانب حكومة حزب بهاراتيا جاناتا.