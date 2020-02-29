إصابة عامل في مدرسة بمدينة بون الألمانية بفيروس كورونا

أصيب عامل في مدرسة ابتدائية بمدينة بون الألمانية بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت المدينة الواقعة بولاية شمال الراين-ويستفاليا صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم المدينة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نتائج التحاليل ظهرت مساء أمس الجمعة، مضيفة أنه تم الاتصال بكافة أولياء الأمور لمطالبتهم بإبقاء أطفالهم في المنزل حاليا.

وذكرت المتحدثة أن الرجل المصاب حضر كرنفالا في بلدة هاينزبرج.

تجدر الإشارة إلى أن كافة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا لها علاقة بهاينزبرج، حيث ظهرت هناك أول حالة إصابة في الولاية، لرجل يتلقى العلاج وزوجته حاليا في مستشفى دوسلدورف الجامعي.

ومن المقرر أن تعلن السلطات في بون المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم أمر المخالطين بالعامل في المدرسة بالبقاء في حجر صحي في المنزل.

وأوضحت المتحدثة أن المصاب يعمل في قسم الرعاية النهارية الكاملة بالمدرسة الابتدائية "كليمنس أوجوست". ويلتحق بهذه المدرسة 180 طفلا، من بينهم 150 طفلا مدرجين في الرعاية النهارية الكاملة.