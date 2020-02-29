أمريكا وطالبان توقعان اتفاق سلام تاريخي

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وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم السبت بالعاصمة القطرية، الدوحة، اتفاق إحلال السلام تاريخي في أفغانستان، بحضور شخصيات من عدة دول، وذلك عقب تهدئة لمدة 7 أيام أعلنتها واشنطن وطالبان وانتهت أمس الجمعة.

وشارك في توقيع الاتفاق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والملا عبد الغني برادر نائب الشؤون السياسية لطالبان، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني .

كما شارك في حفل توقيع الاتفاق مسؤولون عن 18 دولة أبرزهم وزير خارجية باكستان (شاه محمود قريشي) وتركيا (محمود تشاووش أوغلو) إضافة إلى مشاركة أربع منظمات دولية.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن هناك توقعات بأن يشمل انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية إضافة إلى إطلاق حوار أفغاني أفغاني.