بورصة الكويت: إغلاق قاعة التداول الرئيسية غدا الأحد بسبب كورونا

أعلنت شركة بورصة الكويت أن التداول في البورصة غدا الأحد سيكون كالمعتاد على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسية وإجلاء كافة مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات وذلك حرصا على السلامة العامة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم السبت أنه سيتم السماح للمتداولين بالتوجه إلى مكاتب الوساطة المالية لإنجاز معاملاتهم، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الاحتياطات في هذا الصدد، ووفرت معقمات للأيدي في الأماكن الأكثر حيوية في المبنى.

وكان ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري أكد في وقت سابق اليوم أن إجراءات الكويت في ترصد كورونا تتوافق مع إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية

وحتى أمس الجمعة، وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الكويت إلى 45.

وقد نفت وزارة الصحة الكويتية ما يتم تداوله عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.