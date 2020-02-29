 قومي المرأة بالمنيا يختتم فعاليات أسبوع «مصر أرض المحبة والسلام» - بوابة الشروق
السبت 29 فبراير 2020 8:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

قومي المرأة بالمنيا يختتم فعاليات أسبوع «مصر أرض المحبة والسلام»

محافظة المنيا
محافظة المنيا
 ماهر عبد الصبور 
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 8:24 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 8:24 م

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة د.رشا مهدى مقرر الفرع فعاليات أسبوع ( مصر أرض المحبة والسلام ) من 24 فبراير و حتى ال 28 فى 5 قرى هى ( البدرمان مركز ديرمواس - قرية تندة مركز ملوي -اطسا المحطة - اطسا البلد - بني محمد سلطان ) بالتعاون مع مديريتى الشباب و الرياضة و الثقافة و بحضور الواعظات و المكرسات ، شارك فيها مايزيد عن ال1000 سيدة و فتاة فى كل قرية للتأكيد على قيم المحبة والسلام و التسامح .
وقد تضمنت الفعاليات مباريات للفتيات و عروض مسرحية ومسابقات رسم لأطفال القرى و عروض الأراجوز و الرسم على وجوه الأطفال .
و قد صرحت مهدى بأن الفاعليات تمت باشراف أعضاء المجلس أ.خيرى فؤاد و أحمد ثابت و د.أسامة سمير الإعلامية نهى حشمت و د.حنان كشك و سميه بهاء و جيهان رشيد د.عزة العربى وجيهان جميل و م.مارى هنرى و اسلام فرغلى مقرر الفرع، و بحضور ايزيس محمود ممثلة للامانه العامة بالمجلس و الوفد المرافق لها.
جدير بالذكر أن فرع المجلس القومى بالمنيا يحرص على تأكيد قيم الموطنة بالاشتراك فى مبادرة (المواطنة وقبول الآخر ) على مستوى المحافظة بمشاركة العديد من الجهات، كما نفذ خلال يونيو الماضى فعاليات يوم المحبة و السلام فى 36 قرية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك