قومي المرأة بالمنيا يختتم فعاليات أسبوع «مصر أرض المحبة والسلام»

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة د.رشا مهدى مقرر الفرع فعاليات أسبوع ( مصر أرض المحبة والسلام ) من 24 فبراير و حتى ال 28 فى 5 قرى هى ( البدرمان مركز ديرمواس - قرية تندة مركز ملوي -اطسا المحطة - اطسا البلد - بني محمد سلطان ) بالتعاون مع مديريتى الشباب و الرياضة و الثقافة و بحضور الواعظات و المكرسات ، شارك فيها مايزيد عن ال1000 سيدة و فتاة فى كل قرية للتأكيد على قيم المحبة والسلام و التسامح .

وقد تضمنت الفعاليات مباريات للفتيات و عروض مسرحية ومسابقات رسم لأطفال القرى و عروض الأراجوز و الرسم على وجوه الأطفال .

و قد صرحت مهدى بأن الفاعليات تمت باشراف أعضاء المجلس أ.خيرى فؤاد و أحمد ثابت و د.أسامة سمير الإعلامية نهى حشمت و د.حنان كشك و سميه بهاء و جيهان رشيد د.عزة العربى وجيهان جميل و م.مارى هنرى و اسلام فرغلى مقرر الفرع، و بحضور ايزيس محمود ممثلة للامانه العامة بالمجلس و الوفد المرافق لها.

جدير بالذكر أن فرع المجلس القومى بالمنيا يحرص على تأكيد قيم الموطنة بالاشتراك فى مبادرة (المواطنة وقبول الآخر ) على مستوى المحافظة بمشاركة العديد من الجهات، كما نفذ خلال يونيو الماضى فعاليات يوم المحبة و السلام فى 36 قرية .