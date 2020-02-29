 حالتا إصابة بـ«كورونا» في هولندا ترفع الإجمالي إلى 6 حالات - بوابة الشروق
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حالتا إصابة بـ«كورونا» في هولندا ترفع الإجمالي إلى 6 حالات

علم هولندا
علم هولندا
(د ب أ)
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 8:39 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 8:39 م

سجلت هولندا حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 6 حالات، حسبما أفادت السلطات اليوم السبت.

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