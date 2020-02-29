تمكنت الأجهزة الأمنية، من 3 موظفين بمكتب تخليص جمركي بقرية البضائع في مطار القاهرة لتورطهم في تقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بميناء القاهرة الجوي، تورط القائمين على إدارة المكتب وهم: (صاحب المكتب، المدير، موظفة).

وتم ضبط المتهمين بحوزتهم جهازي حاسب آلي، وطابعتين ليزر ألوان إحداهما مزودة بماسح ضوئي، ووحدة تخزين فلاشة 16 جيجا، ومبلغ مالي.

وأسفر الفحص بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى - مباحث الأموال العامة) عن احتواء أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة على: صورة طبق الأصل بالألوان لخاتم شعار الجمهورية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية، وأكلاشيهات وأختام وشعارات لعدد من الغرف التجارية منسوبة لبعض دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية، ومجموعة من الأكلاشيهات الخاصة بصحة التوقيع المنسوب صدورها لعدد من البنوك، وشهادة خاصة بمنشأ البضائع، وأختام منسوبة لوزارة الصحة.

وأقرّ المتهمون باحتفاظهم بتلك الأختام والشعارات والشهادات المختلفة وتخزينها على أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة بالمكتب المشار إليه لاستخدامها لصالح عملائهم في تسهيل إنهاء الإجراءات المتبعة في استيراد وتصدير البضائع المختلفة، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية وللتحايل على الإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن وللتهرب من دفع الرسوم المستحقة لخزينة الدولة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.