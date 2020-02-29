عجوز تدهس عددا من الأشخاص وتصيب 11 شخصا بجوار مترو إسن الألمانية

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دهست امرأة في الحادية والثمانين من العمر بمدينة إسن اليوم السبت مجموعة من الأشخاص عند محطة للمترو إثر اقتحامها لهذه المجموعة بسيارتها .

وأدى الحادث إلى جرح أحد عشر شخصا وفقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة ثلاثة منهم يصارعون الموت.