 عجوز تدهس عددا من الأشخاص وتصيب 11 شخصا بجوار مترو إسن الألمانية - بوابة الشروق
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عجوز تدهس عددا من الأشخاص وتصيب 11 شخصا بجوار مترو إسن الألمانية

(د ب أ)
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 10:05 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 10:05 م

دهست امرأة في الحادية والثمانين من العمر بمدينة إسن اليوم السبت مجموعة من الأشخاص عند محطة للمترو إثر اقتحامها لهذه المجموعة بسيارتها .

وأدى الحادث إلى جرح أحد عشر شخصا وفقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة ثلاثة منهم يصارعون الموت.

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