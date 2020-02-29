هل تعود سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية؟ الأمين العام يجيب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «كأمين عام للجامعة ليس لديه ما يؤشر إلى نوايا محددة واضحة في سياقات مكتوبة تقول إن المجتمع العربي والعضوية الكاملة للجامعة ترغب في عودة سوريا إلى مقعدها».

وأضاف «أبو الغيط»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم السبت، «لا أحد حتى هذه اللحظة تحسس طريقه مع سوريا واستشف موقفها من الموضوع»، موضحًا أن «الفترة من الآن حتى انعقاد القمة العربية، المقرر عقدها بالجزائر، ستظهر وتكشف عن النوايا الحقيقية لكل الدول الأعضاء»، وفقًا لتعبيره.

ووصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة تستغرق يومين، يبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين عددا من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية، وترتيبات وموعد عقد القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر.