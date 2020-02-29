كورونا تؤجل استلام جائزة المركز الأول لفيلم «المتاهة» بإيطاليا

قال الإعلامي عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة، إن انتشار فيروس كورونا في إيطاليا تسبب في تأجيل استلام جائزة الفيلم المصري "المتاهة" للمخرجه حنان راضي، والتي فازت بالجائزة الأولى في مهرجان "ضفاف 7" الإيطالي في يناير من العام الجاري.

ونشر «عبساوي» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إدارة مهرجان ضفاف الإيطالي، أرسل للمخرجة حنان راضي يخبرها بتأجيل حفل استلام الجوائز الذي كان مقرر له اليوم السبت، وذلك بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة «ڤينشي» الإيطالية مكان إقامة الحفل.

وأضاف أن إدارة المهرجان قدمت في رسالتها اعتذارًا عن هذا التأجيل، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر بعد استقرار الوضع في مكافحة المرض الذي انتشر بشدة بإيطاليا.

الجدير بالذكر أن فيلم "المتاهة" من إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة، بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية "أسبو"، ويتناول الفيلم حكاية إنسانية عن التصوف يرويها مرشد سياحي، تدور أحداثها بالقرب من ميناء عزاب، وهو أول ميناء للحج كان يعبر منه حجيج شمال أفريقيا إلى مكة، حيث يوجد مقام العارف بالله أبوالحسن الشاذلي.

والفيلم يأتي ضمن مجموعة أفلام يشارك فيها الـ "أسبو" بمجموعة دول لها مراس بحرية، وفيها تبادل ثقافي من خلال هذه المراسي.