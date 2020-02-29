إيران تخفض ساعات العمل بالدوائر والمصارف مؤقتا بسبب «كورونا»

أعلنت الحكومة الإيرانية عن خفض ساعات العمل بالدوائر والمصارف مؤقتًا؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وسجلت إيران 205 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال الـ 24ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 43 والإصابات إلى 593، وفقًا لوزارة الصحة الإيرانية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.