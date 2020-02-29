الإمارات تعلق الدراسة بحضانات الأطفال بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، تعليق الدراسة بحضانات الأطفال، اعتبارًا من الغد؛ بسبب فيروس كورونا، وذلك حسبما صرح وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، في مؤتمر صحفي.

وأكد الحمادي -حسب ما نقلته صحيفة البيان- تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».