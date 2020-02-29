الصورة العامة لـ«الروتاري» في ندوة بالقاهرة

عقد نادى الروتاري "المنطقة رقم 2451"،مؤتمرًا صباح اليوم السبت، بالقاهرة اشتمل على ندوتين، الأولى بعنوان «إعادة بناء صورة الروتاري»، والثانية بعنوان« قوة وسائل الاعلام».

وتحدث في المؤتمر كل من محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن ورئيس قناة دى إم سي، وهانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، والإعلامي جورج قرداحى.

وفي الجلسة الثانية تحدث كل من الدكتور صديق عفيفي، وعمرو عبدالحكيم، والإعلامية إنجي أنور وعماد الدين حسين، وأدارها إسلام الغزولي.

وأكد المتحدثون أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للشائعات، وأن يحدد المتصلون في الروتارى رسالتهم الإعلامية أولًا، والجمهور المستهدف ثانيًا، بالإضافة للتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي مع عدم إغفال الوسائل التقليدية.

وفي نهاية المؤتمر كرم رئيس النادي شريف والي الإعلاميين والمتحدثين، وجرى نقاش مفتوح بينهم وبين الجمهور الغفير الذي حضر المؤتمر تحت عنوان المؤتمر والقضايا المثارة في المجتمع.