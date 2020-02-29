اقتصاد ماكاو يسجل أكبر انكماش منذ 2016 مع تراجع إيرادات الكازينوهات

سجل اقتصاد منطقة ماكاو الإدارية الصينية الخاصة أكبر انكماش خلال قرابة أربعة أعوام في الربع الأخير من العام الماضى، حتى قبل أن يرغم تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) كازينوهات المنطقة على إغلاق أبوابها لنحو اسبوعين.

وبحسب وكالة بلومبرج، انخفض اجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 1ر8% في الربع الأخير ، عما كان عليه فى الفترة المماثلة من عام 2018 ، وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2016. وكان هذا ضعف معدل الانخفاض المنقح بنسبة 4ر4٪ في الأشهر الثلاثة السابقة ، حيث انخفضت إيرادات الكازينوهات بنسبة 4ر8%.وتراجع اقتصاد المنطقةبنسبة 7ر4% ٪ في عام 2019.

كانت المنطقة قد اغلقت حدودها مع الصين وأمرت مشغلي الكازينوهات باغلاقها لمدة 15 يوما في وقت سابق من هذا الشهر في الوقت الذي اتخذت فيه اجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا في ووهان.

وأعادت ماكاو فتح الكازينوهات لكنها واصلت تطبيق قيود على سفر الأفراد وجولات المجموعات السياحية من البر الرئيسي الصيني، والتي تمثل حوالي 70% من الزوار من الصين.

وقال فرنسيس لوي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة جالاكسي الترفيهية هذا الأسبوع إن تأثير الفيروس "لن يكون ضئيلا".

وأضاف أنه يتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كوفيد -19، إلى تباطؤ في إنشاء كازينوهات جديدة للشركة.

ومن المتوقع ان تشهد ايرادات منطقة ماكاو الشهرية من القمار ، والتي من المقرر الإعلان عنها غدا الأحد ، تراجعا قياسيا في الشهر الجاري بسبب الاضطرابات التي تواجهها المنطقة.