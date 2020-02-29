بدء أعمال الدورة الـ92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

انطلقت أعمال اجتماعات الدورة الـ92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة، اليوم السبت، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية والدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، ورئيس مجلس إدارة المنظمة، وأعضاء المجلس من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومدير عام المنظمة فايز المطيري.

ويناقش الاجتماع عددا من البنود المهمة، منها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في مايو- يونيو المقبل بجنيف.

كما يستعرض المجلس تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة الـ91 والـ92، فضلا عن التقارير التكميلية للمدير العام، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة الـ105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.