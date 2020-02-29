تعرف على نتيجة انتخابات مهندسي بورسعيد

أعلن المستشار زغلول عبد الراضي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة بورسعيد، النتيجة النهائية وبرفقته المستشار محمد مدحت، المشرف على 4 لجان فرعية.

وبلغ إجمالي عدد المهندسين الذين أدلوا بأصواتهم 647 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 588 صوتًا، كما بلغ عدد الأصوات الباطلة 59 صوتًا.

وفاز بمقاعد شعبة الميكانيكا عمرو أحمد الأدهم 430 صوتًا، ووائل حرز 414 صوتًا، وفاز بمقاعد شعبة الكهرباء خالد عرفة على 451 صوتًا، ومحمود المصري 415 صوتًا، كما حصد مقاعد شعبة مدني كل من أحمد الشرقاوي 541 صوتًا، وسالي علي 516 صوتًا، وأحمد عيسى 513 صوتًا.