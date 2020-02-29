الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بمركز الفشن في بني سويف

شهد اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، مراسم جلسة الصلح العرفي التي عقدتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الشعبية لإنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بنجع أبو معيدة بمركز الفشن جنوب بني سويف

وسط حضور عدد من القيادات التنفذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

وعقدت جلسة الصلح بين الطرفين بحضور العميد محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية والعقيد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف والعميد أحمد سعد مأمور مركز الفشن والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وأعضاء مجلس النواب جمال هندي وعلي أبودولة وبدوي النويشي والشيخ أشرف الحلباوي مدير أوقاف الفشن والقمص كيرلس عبدالمسيح وأهالي من العائلتين حيث قدم الكفن سعد عبدالحميد إلى أبناء عمه المرحوم أبوهشيمة عبدالدايم، وتعهد الطرفان بنبذ الخلافات وإنهاء الخصومة بين العائلتين والقسم على كتاب الله أن يكون الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بين العائلتين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 5 سنوات عندما قام عايد سعد بقتل عمه أبوهشيمه عبدالدايم وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن 25سنه وقام أحد أفراد أسرة الجاني بتقديم الكفن لأسرة المجني عليه.