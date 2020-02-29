 مقتل 19 شخصا في حادث قطار بجنوب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 19 شخصا في حادث قطار بجنوب باكستان

د ب أ
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 9:29 ص | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 9:29 ص

قال مسؤولون إن 19 شخصا، على الأقل، قد لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 12 آخرين، عندما صدم قطار حافلة ركاب جنوبي باكستان.

وكان القطار في طريقه من مدينة كراتشي إلى مدينة راولبندي، عندما صدم حافلة تقل حوالي 50 راكبا في معبر يخلو من الحراسة بالقرب من بلدة روهري مساء أمس الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حافلة الركاب وقد شطرها الحادث نصفين.

وقال بشير أحمد سولانجي، الطبيب بمستشفى منطقة سوخور، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن "19 شخصا، على الأقل، بينهم خمس نساء، لقوا حتفهم في الحادث"، مضيفا أن 26 مصابا قد تلقوا العلاج.

وقال وزير السكك الحديدية، شيخ راشد أحمد: "وقع الحادث، على ما يبدو، بسبب إهمال السائق"، وجرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وذكر سيد إعجاز حسن، وهو متحدث باسم هيئة السكك الحديدية الباكستانية, اليوم السبت أنه تم استئناف خدمات السكك الحديدية بعد تعليقها عدة ساعات.


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