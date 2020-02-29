مروان وأجايي يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في تمام السادسة مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كاملًا كما يلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

وبدأت جماهير الأهلي في التوافد على استاد القاهرة؛ لمؤازرة فريقها خلال مواجهته المرتقبة.

وجاء حضور الجماهير مُبكراً مع فتح أبواب الاستاد وسط تشديدات أمنية مكثفة من جانب قوات الأمن المتواجدة حول محيط الملعب لخروج المباراة بشكل آمن.