لجنة سعودية لمتابعة كورونا: لا إصابات بالمملكة حتى الآن

أكدت اللجنة السعودية المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا المتحور الجديد(كوفيد-19) اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في المملكة حتى الآن.

وأهابت اللجنة السعودية المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا في بيان لها مساء اليوم "بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً "على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد اليوم برئاسة وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس".

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي جرى اتخاذها في الاجتماعات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع للفيروس والتنسيق بين الجهات المعنيّة,والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية أمس الجمعة ما تم تداوله حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام (شرق المملكة).