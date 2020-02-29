 وزير الداخلية التركي: 37 ألف مهاجر غادروا حدود البلاد نحو أوروبا - بوابة الشروق
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وزير الداخلية التركي: 37 ألف مهاجر غادروا حدود البلاد نحو أوروبا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 11:01 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 11:01 م

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن نحو 37 ألف مهاجر غادروا حدود البلاد بولاية أدرنة نحو أوروبا حتى مساء اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

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