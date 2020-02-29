وزير الداخلية التركي: 37 ألف مهاجر غادروا حدود البلاد نحو أوروبا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن نحو 37 ألف مهاجر غادروا حدود البلاد بولاية أدرنة نحو أوروبا حتى مساء اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.