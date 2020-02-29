وزارة الصحة الجزائرية تعد مخططا للوقاية من انتشار فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم السبت عن مخطط استراتيجي للاتصال للوقاية من فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن هذا المخطط يتضمن إطلاق مركز استقبال للمكالمات الهاتفية على رقم مجاني، إلى جانب إعداد ومضات إشهارية باللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية تبث عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية الى جانب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

كما أعلنت الوزارة عن تحضير مطويات وملصقات سيتم توزيعها على مستوى النقاط الحدودية لفائدة المسافرين وعمال المطارات والموانئ والحدود البرية، وكذلك الهيئات والمؤسسات الوطنية والفضاءات ذات الإقبال الواسع للمواطنين.

وقد أطلقت الوزارة هذا المخطط مباشرة بعد تنصيب جهاز المراقبة والإخطار والتصدي لفيروس كورونا في شهر يناير الماضي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار هذا الوباء وعملت على تعزيزه بعد تسجيل أول اصابة بالمرض في 25 فبراير الماضي لمواطن إيطالي يعمل بالجنوب الجزائري قدم إلى البلاد في 17 من نفس الشهر من إيطاليا.

من جهة أخرى، وجهت وزارة الصحة تعليمات خاصة إلى كل مدراء الصحة عبر جميع ولايات الوطن تحثهم فيها على تعزيز الاتصال لفائدة الجمهور العريض عن طريق القنوات الإذاعية المحلية وتنظيم لقاءات توعوية حول الأنفلونزا الموسمية وكورونا، بالنظر إلى تشابه أعراض المرضين.