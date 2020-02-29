تقرير حقوقي: تعقيم إجباري تحت التعذيب لمريضات الإيدز في جنوب إفريقيا

أثبت تقرير حقوقي حديث إجراء المستشفيات الحكومية بدولة جنوب إفريقيا عمليات إزالة الرحم للنساء المصابات بمرض الإيدز إجباريا دون موافقتهن.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، عن تقرير للجنة المساواة الجنسية، هناك 48 سيدة مصابة بالإيدز تم تعقيمها -أي سلب المرأة القدرة على الإنجاب- إجباريا تحت التعذيب وفى ظروف غير آدمية خلال عملية الولادة في مستشفيات جنوب إفريقية حكومية مختلفة.

وذكرت المنظمة الرقابية المستقلة أن نحو 15 مستشفى في العاصمة جوهانسبيرج، ومدينة دوروبون الحيوية ابتزوا بعض السيدات على مساعدتهن بعملية الولادة مقابل التوقيع على ورقة موافقة على نزع الرحم وإلا تطرد السيدة ولا يسمح لها بالولادة فى المستشفى الحكومي.

وقالت إحدى الحالات المعتدى عليها -دون ذكر اسمها-، إنها سألت الممرضة عن محتوى ورقة التوقيع قبل أن تعرف إنها للتعقيم، فردت الممرضة "لماذا لم تسألي من قبل عندما حملتي بالطفل وتأتين تلقين الأسئلة الآن؟، وجاوبتها قائلة: مريضات الإيدز أمثالك يجب أن يتم تعقيمهن لأنهن ينجب الأطفال ويسببن لنا الصداع لما في ولادتهن من صعوبة".

وقالت اللجنة فى تقريرها إنها واجهت صعوبات في جمع وتقصي الحقائق وذلك بسبب تكتم العاملين بالمستشفيات الحكومية على جميع الوثائق المتعلقة بالقضية وعدم تعاونهم مع اللجنة في بحثها.

أكدت اللجنة، أنه سيتم تحويل نتائج التقرير لمجلس المهن الصحية الجنوب إفريقي من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص والجهات المتورطة بالقضية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد 7 ملايين مريض بالإيدز في جنوب إفريقيا ما يعادل 19% من إجمالى المصابين بالمرض حول العالم مع العلم بأن الحالات المصابة في إفريقيا ارتفعت بالعام المنصرم بمعدل 15%.