ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 43 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى 593 حالة.

وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية حسين كوليوند - وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس "كورونا" في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 593 إصابة، وبلغت حالات الشفاء 123 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات "43 حالة".

وأوضح أنه سيتم تعطيل الجامعات والمدارس وجميع المراكز الثقافية والفعاليات الرياضة حتى نهاية الأسبوع المقبل، داعيا الإيرانيين إلى عدم السفر بين المدن، وعدم التجمع، وإلغاء حفلات الأعراس، ومجالس العزاء والزيارات، والالتزام بالمنازل.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، قد حذر - في وقت سابق - من أن ذروة فيروس "كورونا" في البلاد ستكون خلال الأسبوع الجاري، داعيا المواطنين إلى الامتناع أو التقليل قدر الإمكان من التنقلات غير الضرورية، والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.