قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فيروس «كورونا» في الغالب سيأتي إلى مصر، معقبة: «غالبًا جاي ولو جه لدينا كل سيناريوهات التعامل معاه»، وفقًا لتعبيرها.

وتوجهت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، بالنصيحة لمن يعاني اشتباه ارتفاع درجات الحرارة ومصاحبة للحكة وضيق التنفس، التوجه إلى مستشفى الحميات التابعة للمحافظة أو الاتصال على الرقم 105، مشيرة إلى أن التحاليل والكشف بشكل مجاني.

وشددت على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو اختلاق حالة لم تحدث، متابعة: «هذا النوع من الجوائح والإصابات يتطلب الثبات أي هلع وذعر يؤدي لعدم القدرة على التحكم والإدارة، الأنظمة مهما كانت قوتها إذا لم يستجب المواطنين للتعليمات فلن ننجح».

ونصحت بأهمية الإكثار من غسل اليدين وتناول السوائل والتغذية بشكل جيد، فضلًا عن تقليل التواجد بالأماكن المزدحمة، ذاكرة أهمية البقاء في المنزل حال الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا.

وأردفت: «جاهزين في كل محافظة بكل السيناريوهات، في ورش عمل مستمرة مع كل الشركاء للوزارة في كل المحافظات، لتوحيد الكلام ونفهم الكلام بشكل صحيح».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.