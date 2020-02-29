تحرير 19 محضرا لمطاعم لعدم اتباعهم الاشتراطات البيئية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إدارة شئون البيئة في المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي غرب، شنت حملة مكبرة على عدد من المطاعم بالحي للتأكد من مدى صلاحية الخدمات المقدمة للمواطنين والتزامهم بالاشتراطات البيئية السليمة، أسفر عنها تحرير 19 محضرا، موجها الإدارة بتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم بجميع أنحاء المحافظة بصفة مستمرة ورصد كل المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردعهم.

وأوضحت هالة محمود فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البيئية السليمة شنت الإدارة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري ورئاسة حي غرب، حملة مكبرة على المطاعم داخل نطاق الحي أسفرت عن تحرير 19 محضر صحة لعدم اتباعهم السلوكيات البيئية الصحيحة.

وتابعت: كما تم ضبط وإعدام 2 كيلو لحوم مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلا عن سحب 4 عينات من بعض المواد الغذائية الأخرى لتحليلها بالمعامل التابعة لمديرية الصحة، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وإنذار المحال، مشيرة إلى استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة بجميع أنحاء المحافظة.