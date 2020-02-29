ناتو يعلن خفضا للقوات في أفغانستان بعد اتفاق سلام بين أمريكا وطالبان

وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم السبت بالعاصمة القطرية، الدوحة، اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، وذلك عقب تهدئة لمدة سبعة أيام أعلنتها واشنطن وطالبان وانتهت أمس الجمعة.



من جهته، رحب حلف شمال الاطلسي(ناتو) بالتقدم الذي تم احرازه صوب تحقيق السلام في أفغانستان وأعلن أن الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة سيؤدي إلى تقليص الوجود العسكري للحلف منذ أمد طويل في البلاد.



وقالت الدول الأعضاء في الحلف في بيان "التقدم الذي تم احرازه مؤخرا بشأن تحقيق السلام يمهد الطريق لتقليص العنف ولإجراء مفاوضات بين الأطراف الأفغانية.. للتوصل إلى اتفاق سلام شامل."



وأضاف البيان: "ندعو طالبان لاغتنام هذه الفرصة للسلام."



وتابع "في هذا السياق، سيقوم التحالف وشركاؤه في مهمة الدعم الحازم بتنفيذ التعديلات القائمة على شروط ، بما في ذلك خفض مستوى وجودنا العسكري".



وذكر البيان: "حلفاء الناتو يتوقعون الآن بدء محادثات داخل أفغانستان تفضي إلى اتفاق سلام دائم يضع حدا للعنف، ويحمي حقوق الإنسان، ويدعم سيادة القانون ويضمن ألا تكون أفغانستان مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين".