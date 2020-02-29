سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد توافد اللاجئين على الحدود التركية اليونانية.



وقرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، سواء عن طريق البر أو البحر.





