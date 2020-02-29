 بالفيديو.. توافد المهاجرين على الحدود التركية اليونانية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. توافد المهاجرين على الحدود التركية اليونانية

المهاجرين في كافة أرجاء العالم
المهاجرين في كافة أرجاء العالم
نور رشوان
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 4:15 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 4:15 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد توافد اللاجئين على الحدود التركية اليونانية.


وقرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، سواء عن طريق البر أو البحر.


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