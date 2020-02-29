الدنمارك تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا لموظف بمستشفى

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سجلت الدنمارك اليوم السبت ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وهي لموظف يعمل بمستشفى "آرهوس" الجامعي، وربما أصيب الفيروس خلال زيارة لألمانيا.

وقالت سلطات الصحة إن الرجل يعمل في عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية وكان شارك في مؤتمر عقد بمدينة ميونخ الألمانية حيث اختلط بمواطن إيطالي مصاب بكورونا.

وأضافت الطبيبة آن هامبل يورجنسن من هيئة سلامة المرضى الدنماركية إن الموظف معزول في منزله. والجهود جارية لتعقب نحو 30 شخصا اختلطوا به عن قرب.

وهناك مصابان آخران، يخضع كل منهما للعزل الصحي بمنزله. وكان الاثنان أصيبا خلال عطلة تزلج في شمال إيطاليا مؤخرا.

وسجلت فنلندا أيضا ثلاث حالات إصابة، وكان أحدثها لامرأة زارت شمال إيطاليا وهي أيضا معزولة في منزلها. والجهود جارية لتعقب الأشخاص الذين تواصلوا معها، حسبما ذكر المعهد الفنلندي للصحة والشؤون الاجتماعية.