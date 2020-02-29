الجيل المقبل من علاجات السرطان: علاجات شخصية

فى دراسة دولية غير مسبوقة تبشر بتغير حاسم فى علاج الأورام السرطانية نجح أكثر من ألف باحث حول العالم فى وضع تصور لخريطة جينية تنبئ عن أمراض السرطان مبكرا الأمر الذى معه يمكن مواجهته بعلاجات شخصية تختلف من إنسان لآخر، نجح العلم فى تحليل الرموز الجينية فى ٤٧ مليون متغير وراثى لـ ٢٦٥٨ ورما سرطانيا من ٣٨ نوعا مختلفا منها.

الدراسة العالمية الموسعة استغرق العمل فيها ما يزيد عن العشر سنوات ونجح فيها الباحثون فى رصد آلاف التوليفات من الطفرات الوراثية التى ينتج عنها النشاط السرطانى وقد حدد العلماء الطفرات التى تحدث فى الخلايا بخمس طفرات أساسية تحفز الخلايا على التحول إلى النشاط السرطانى.

رصد تلك الطفرات لدى الإنسان يحدد نوع النشاط السرطانى الذى تنذر به. من هنا يمكن البدء بالتفكير فى علاجات واقية من السرطانات بدلا من علاجها إثر ظهورها.