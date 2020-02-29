شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب التطوع لأبناء سيناء في دورته الخامسة

فتح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي باب التطوع أمام أبناء محافظة جنوب سيناء للمشاركة في تنظيم فعاليات دورته الخامسة، والمقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 7 أبريل عام 2020 بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، أن الاستعانة بأبناء سيناء، يأتي إيمانًا من المهرجان بأهمية صناعة كوادر شبابية في إدارة المهرجانات الثقافية والفنية، مؤكدًا أن الهدف هو تفعيل رسالة المهرجان، وخلق جيل جديد من المسرحيين الشبان والتواصل الدولي من خلال تظاهرته المسرحية التي تقام فاعلياتها على أرض مدينة السلام.

وأضاف: «يسعد إدارة المهرجان دعوة جميع شباب جنوب سيناء المهتمين بالعمل الثقافي والفني للمشاركة الفعالة في فاعليات الدورة الخامسة كمتطوعين في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية المسرحية، وذلك وفقًا لشروط من أهمها أن يكون المتطوع من المقيمين فعليًا في مدينة شرم الشيخ ذكرًا أو أنثى وألا يقل سن المتطوع وقت التقدم بطلبه للتطوع عن 18 عاما ولا يزيد عن 25 عاما وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجاده تامه وآخر موعد لتلقي طلبات التطوع يوم 1 مارس 2020.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم .